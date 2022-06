Polizeihelfer in Südhessen beenden ihre Ausbildung

Darmstadt/Bergstraße. Insgesamt 19 Ehrenamtliche aus ganz Südhessen absolvierten Ende Mai erfolgreich ihre Ausbildung zum Freiwilligen Polizeidienst.

Die Ausbildung, die von Polizisten des Präsidiums Südhessen in Darmstadt durchgeführt wird, umfasst insgesamt 50 Stunden. Dabei werden rechtliche Inhalte sowie Kommunikations- und Verhaltenshinweise vermittelt. Außerdem umfasst die Ausbildung einige Stunden Einsatztraining, in dem die zukünftigen Kräfte unter anderem eine Einweisung am Pfefferspray erhalten, das sie allerdings nur zur Notwehr und Nothilfe einsetzen dürfen.

Den Freiwilligen Polizeidienst gibt es in Südhessen bereits seit 2004. Er ist neben vielen anderen Präventionsmaßnahmen ein Baustein der Sicherheitsinitiative „Kompass“. Die Aufgaben des Freiwilligen Polizeidienstes sind klar abgesteckt: Präsenz zeigen, beobachten, melden. Damit bilden sie eine Ergänzung zur Landes- und zur Kommunalpolizei. In Südhessen tun derzeit 106 freiwillige Helfer Dienst. Die neu Ausgebildeten werden in Bensheim, Zwingenberg, Lampertheim, Dieburg, Groß-Gerau, Weiterstadt, Kelsterbach, Stockstadt, Biebesheim und Gernsheim eingesetzt. pol

