Polizeihauptkommissar "erwanderte" über 53 000 Euro Spendengelder

Südhessen. Im Rahmen des Spendenlaufs "Zu Fuß nach Werder" hat Polizeihauptkommissar Florian Mohr über 50.000 Euro für fünf gemeinnützige Organisationen gesammelt, darunter auch die Darmstädter Hilfe als professionelle Beratungsstelle für Opfer und Zeugen in Südhessen e.V. Insgesamt 16 Tage und 450 Kilometer war der Polizist im April zusammen mit seinem Hund Diego von Südhessen nach Bremen unterwegs und sammelte dank medialer Aufmerksamkeit für das Kinderhospiz Bärenhilfe in Wiesbaden, den Gnadenhof "Kellerranch" in Weiterstadt, die Kinderkrebshilfe Mainz, die Werder-Bremen-Stiftung und die Beratungsstelle "Darmstädter Hilfe" Spenden. Insgesamt kamen so 53.155 Euro zusammen. Ein Großteil dieses Geldes haben die Organisationen bereits erhalten.

