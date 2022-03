Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Bergstraße. Auf der B 47 zwischen Bensheim und Bürstadt hält sich nicht jeder an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Das weiß auch die Polizei, die deshalb an verschiedenen Punkten immer wieder einmal Geschwindigkeitsmessungen vornimmt – so wie am Dienstag in der Zeit zwischen 13 und 15.45 Uhr auf der Höhe von Einhausen.

Die Messstelle der Beamten der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen befand sich außerhalb geschlossener Ortschaft. Die maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 80 km/h – mit einer Ausnahme: Lastwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen dürfen nur 60 km/h schnell sein.

Einer fuhr fast mit Tempo 130

Von den insgesamt 2135 gemessenen Fahrzeugen waren 166 zu schnell unterwegs, wie die Polizei gestern mitteilte. Das entspricht einer Quote von knapp acht Prozent. Davon fielen genau 100 Geschwindigkeitsverstöße in den Verwarnungsgeldbereich – das heißt: Die Verkehrsteilnehmer waren maximal 20 km/h zu flott unterwegs.

Genau 66 Geschwindigkeitsverstöße mit einer Überschreitung um 21 km/h und mehr ziehen neben Bußgeldern auch Punkte in Flensburg nach sich. Vier Verkehrsteilnehmer mit über 40 „Sachen“ zu viel auf dem Tacho erwarten nun zudem Fahrverbote. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Wagenlenker mit Tempo 129. Ihn erwarten ein Monat Fahrverbot, 320 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

Darüber hinaus waren insgesamt 21 Lastwagen zu schnell. Der schnellste Brummifahrer fuhr 85 km/h und muss mit 150 Euro Bußgeld und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen. pol