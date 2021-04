Polizei zieht bei Aktionstag landesweit Raser aus dem Verkehr

Hessen. Beim europaweiten Verkehrs-Aktionstag "Speedmarathon" hat die hessische Polizei zahlreiche Raser erwischt. Von 6.00 bis 22.00 Uhr am Mittwoch waren mehr als 500 Polizisten und Mitarbeiter von Kommunen an landesweit mehr als 200 Messstellen präsent. Überwiegend seien die Geschwindigkeitsbegrenzungen eingehalten worden, erklärte die Polizei am Donnerstag in ihrer Bilanz. 93 Fahrer waren allerdings so schnell unterwegs, dass sie für mindestens vier Wochen auf ihren Führerschein verzichten müssen.

AdUnit urban-intext1

In Wiesbaden beschleunigte ein Autofahrer bei erlaubten 50 auf 129 Kilometer je Stunde, an anderer Stelle erreichte ein Fahrzeugführer 126 Stundenkilometer, wie die Polizei berichtete. In einer 30er Zone in Hanau hatte ein Autofahrer nach Feststellung der Beamten eine 64 auf dem Tacho. Ein Kurierfahrer mit Corona-Proben an Bord wurde im Lahn-Dill-Kreis statt mit 100 mit 137 Kilometern je Stunde unterwegs.

In Frankfurt fiel einer Zivilstreife der Einheit Autoposer, Raser, Tuner (KART) ein Fahrer auf, der statt erlaubter 80 auf über 200 Kilometer je Stunde beschleunigte. Am Ende des vermeintlichen innerstädtischen Rennens reckte der Beifahrer einen ausgestreckten Mittelfinger in Richtung der Beamten. "Die Stimmung schlug schlagartig um, als die Polizisten den Wagen, den Führerschein des Fahrers sowie das Mobiltelefon des Beifahrers sicherstellten", heißt es dazu im Polizeibericht.