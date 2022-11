Polizei zählt knapp 40 Halloween-Klagen

Darmstadt/Bergstraße. Es gab schon Halloween-Abende, an denen die Polizei in Südhessen mehr zu tun hatte als diesmal: Mit Beginn des Nachtdienstes gingen am Montagabend bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt, den einzelnen Polizeidienststellen und auch über das Portal der Online-Wache insgesamt knapp 40 Meldungen und Beschwerden im Zusammenhang mit Halloween ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In nahezu allen Fällen wurde Beschwerde über Eier- oder Böller werfende und lärmende junge Menschen geführt. In Einzelfällen gingen die Streiche dann aber auch diesmal deutlich zu weit, weil die Eier teilweise auch an Hauswände geworfen wurden. pol