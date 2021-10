Polizei wegen eines brennenden Müllcontainers alarmiert

Mühltal. Das ein Müllcontainer in der Straße "Im Rosengarten" in der Nacht zum Freitag (8.10.) in Brandt geraten war, ist die Polizei angerückt. Ein Anwohner hatte die Beamten alarmiert. Das Feuer hat der Anwohner bereits im

Vorfeld gelöscht. Wo das Feuer ausgebrochen ist, muss noch geprüft werden.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Eine mögliche

Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 06151/969-0 zu melden.

