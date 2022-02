Polizei untersagt Lkw mit Turmdrehkran die Weiterfahrt

Odenwald. Einen Lastwagen mit einem Turmdrehkran stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitagmittag (11.02.) auf der Bundesstraße 45 am "Höchster Rondell". Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 44 Jahre alte Fahrer aus Mittelhessen für sein Fahrzeug, aufgrund des Gewichts und der Ausmaße des Transports, eine Ausnahmegenehmigung für den öffentlichen Straßenverkehr benötigt hätte, die er den Polizisten allerdings nicht vorweisen konnte. Ebenso wenig wie einen Nachweis über den besonderen Versicherungsschutz des Schwertransports. Die Polizei untersagte daraufhin an Ort und Stelle die Weiterfahrt. Dem Fahrer sowie dem Unternehmer drohen nun entsprechende

Bußgeldverfahren.

