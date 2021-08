Polizei Südhessen warnt vor privaten Fahndungen

Südhessen. In den zurückliegenden Wochen hat die Polizei in Südhessen private Fahndungsaufrufe besonders in den sogenannten sozialen Medien vermehrt festgestellt. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei und gibt wichtige Verhaltenshinweise.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die privaten Fahndungen können in verschiedenen Bereichen – wie beispielsweise Chatgruppen, sozialen Netzwerken oder auch in Papierform im Briefkasten – auftreten. In den meisten Fällen sind auf den verbreiteten Bildern oder Flyern Personen abgebildet. Dabei kann es sich um Personen handeln, die laut Verfasser des Textes Straftaten begangen haben sollen.

Es drohen strafrechtliche Folgen

Im Anschluss daran werden die privaten Fahndungsaufrufe von vielen geteilt und somit enorm in die Persönlichkeitsrechte von den abgebildeten Personen gegriffen. „Das Verbreiten oder Fertigen von privaten Fahndungsaufrufen sowie die Behauptung von Tatsachen, die dafür geeignet sind, eine Person öffentlich an den Pranger zu stellen, können strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen“, warnen die Beamten. Für Ermittlungen und Öffentlichkeitsfahndungen sind ausschließlich Staatsanwaltschaft und Polizei zuständig. Besonders für Öffentlichkeitsfahndungen wird ein richterlicher Beschluss benötigt.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang wichtige Verhaltenshinweise:

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Bei verdächtigen Beobachtungen wählen Sie die 110.“

„Beim Fertigen von Bildern oder Videos, die die Situation oder eine verdächtige Person zeigen, übergeben Sie diese der Polizei und stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung.“

„Bekommen Sie eine Nachricht in einer Chatgruppe mit solchen privaten Fahndungsaufrufen, hinterfragen Sie die Situation und informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Polizeidienststelle.“

„Mit eigenständigen Recherchen gefährden Sie den Erfolg der Ermittler.“ pol

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3