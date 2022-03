Polizei Südhessen warnt vor neuer Betrugsmasche

Darmstadt/Bergstraße. Mehrere Meldungen über versuchte und bereits vereinzelt sogar vollendete Betrügereien haben die Polizei in Südhessen in den jüngsten Tagen vermehrt erreicht. Vor diesem Hintergrund möchten die Ermittler das Geschehen nutzen, um eindringlich vor der neuen Betrugsmasche zu warnen. Mit ihrer Warnung verbinden sie wichtige Verhaltenstipps, wie man sich davor schützen kann.

So oder ähnlich könnte die Kontaktaufnahme der Betrüger erfolgen. © Polizei

Enkeltrick weiterentwickelt

Die aktuelle Masche basiert auf dem Enkeltrick, der bislang vor allem ältere Menschen traf. Diese Methode nutzen Kriminellen zwar weiterhin. Ihrem Einfallsreichtum sind aber allem Anschein nach keine Grenzen gesetzt – und die Ganoven entwickeln immer neue Varianten des Tricks. So nutzen die Betrüger bei den aktuell gemeldeten Fällen immer häufiger Messenger-Dienste, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen oder Enkeln zu Überweisungen zu drängen.

„Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer.“ So oder so ähnlich beginnen die Nachrichten, beispielsweise per Whats-App versandt von einer unbekannten Nummer.

Der Gedanke an die eigene Tochter oder den Sohn lässt viele der unbekannten Nummer antworten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort. Am Ende bitten sie im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds die neue Nummer zu speichern – und sie bitten um Geld. Die Kriminellen erklären, dass sie gerade keine Überweisung vornehmen können und bitten, stattdessen einen Geldbetrag für sie zu überweisen.

In Südhessen ist der sogenannten „Enkeltrick 2.0“ bereits bekannt. Die Polizei warnt daher bei Whats-App-Nachrichten beziehungsweise Messenger-Nachrichten insgesamt, die von unbekannten Nummern gesendet werden, besonders misstrauisch zu sein.

Tipps der Ermittler

Folgende Verhaltenstipps gilt es nach Auskunft der Polizei zu beherzigen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Niemals Geldüberweisungen nur aufgrund einer Messenger Nachricht einer unbekannten Nummer tätigen.

Bei weiteren Fragen rund um das Thema Betrugsmaschen steht die Beratungsstelle der Polizei zur Verfügung. pol