Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Darmstadt

Darmstadt. Vom Unfallort ist der Unfallverursacher am Donnerstag in Darmstadt geflohen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall zwischen 8.00 Uhr und 14.50 Uhr auf dem Großraumparkplatz der Einkaufsmärkte Rewe, Aldi, Dm-Drogerie in der Rüdesheimer Straße 123 C.

Der Renault Kangoo der Geschädigten wurde dabei durch ein unbekanntes rotes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken am hinteren linken Kotflügel touchiert. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06151-969 41210 zu melden.

