Polizei sucht Zeugen nach Streit zwischen Badegästen im Miramar in Weinheim

Weinheim. Am Dienstag ist es zu einer Auseinandersetzung in der Salz- und Kristalltherme des Miramar gekommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Gegen 14.30 Uhr hielt sich ein 18- und 19 Jahre altes Pärchen auf einer Sitzgelegenheit im Bereich des Außenbeckens der Therme auf. Hier kam es zum Kontakt mit einem 28-jährigen, offensichtlich alkoholisierten Mann, der sich dort wohl gemeinsam mit zwei weiteren, jungen Männern aufhielt.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Streit, bei welchem der 28-jährige Provokateur sowohl den 19-jährigen Mann als auch seine 18-jährige Freundin offenbar nötigte, beleidigte und bedrohte.

Nachdem zuvor bereits der zuständige Bademeister zur Schlichtung des Streites einschritt, mussten letzten Endes Beamte des Polizeireviers Schwetzingen vor Ort weitere Provokationen verhindern.

Personen, welche sich zur besagten Zeit als Badegäste im Miramar aufhielten und entsprechende Wahrnehmungen machen konnten oder wohlmöglich selbst in Kontakt mit dem 28-jährigen Mann standen werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 06201 / 10030 zu melden.