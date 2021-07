Polizei sucht vermissten Zwingenberger

Zwingenberg. Die Polizei in Heppenheim (K 10) sucht seit Montagnachmittag nach dem 60-jährigen Wilhelm Spiegel. Wie es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen heißt, hat Herr Spiegel verschiedene Vorerkrankungen und wird in einer Einrichtung in Zwingenberg betreut. Der Mann, der auf seine Medikamente angewiesen ist, wurde bereits einmal als vermisst gemeldet und war damals offensichtlich in der Wiesbadener Region unterwegs. Wegen gesundheitlichen Problemen musste er damals in einer Klinik stationär aufgenommen und behandelt werden. Ob der Vermisste wieder in oder rund um Wiesbaden beziehungsweise im Raum Frankfurt unterwegs ist, wohin er auch Kontakte hat, das wird derzeit geprüft. Die Polizei bittet um Hinweise: Herr Spiegel hat eine kräftige Statur. Seine lichten Haare sind grau und er trägt einen Dreitagebart. Vermutlich ist er mit einer Jeanshose, einem T-Shirt und grelle neonfarbenen Turnschuhen bekleidet. Wer hat den Mann gesehen und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nehmen die Polizei (K 10) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 /706-0 oder alle andere Polizeidienststelle entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer kennt den Aufenthaltsort von Wilhelm Spiegel? © Polizei