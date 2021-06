Polizei sucht Eigentümer von Mountainbike und Tatort

Darmstadt. Nach der Kontrolle eines 34 Jahre alten Mannes Anfang Mai in Darmstadt suchen die Ermittler des Kommissariats 43 nach Zeugen, die Hinweise zur Herkunft eines sichergestellten Rades haben. Am 2. Mai gegen 13.15 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert und zum Vorplatz des Hauptbahnhofes gerufen. Dort wollte ein 34-jähriger Darmstädter das Vorderrad eines dort abgestellten Rades abbauen. Dieses wollte er scheinbar an ein mitgeführtes Mountainbike montieren, das er

dabei hatte. Zur Herkunft des "vorderradlosen" Velos machte der Kontrollierte unglaubwürdige Angaben, weshalb die Polizisten das Rad der Marke "Actimover" sicherstellten. Bislang konnten die rechtmäßigen Eigentümer noch nicht ermittelt werden. Wer erkennt das Rad wieder? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

