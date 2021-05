Polizei sucht Besitzer von gestohlenem Mountainbike

Bergstraße. Der Eigentümer eines sichergestellten Mountainbikes der Marke Fischer kann sein Bike bei der Polizei in Heppenheim

(DEG) wieder abholen. Der Rahmen des 26 Zoll großen Fahrrads ist grün/ weiß. Das Bike mit Scheibenbremsen ist mit KENDA-Reifen bestückt. Die Federgabel ist von "Speed Lock". Die Überprüfung der Rahmennummer führte die Ermittler nicht zum Besitzer, der den Verlust womöglich noch nicht bemerkt hat.

Die tatverdächtigen Diebe, zwei 15-jährige Jugendliche, wurden am 1. Mai dabei erwischt, wie sie zwei gestohlene Fahrräder am Heppenheimer Bahnhof verkaufen wollten (wir haben berichtet). Das Fischer-Mountainbike wurde an der Wohnanschrift eines Jungen sichergestellt und konnte bislang nicht zugeordnet werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es zwischen dem 24. April und dem 1. Mai in Heppenheim oder der Umgebung gestohlen wurde.

AdUnit urban-intext1

Wer sein Mountainbike erkennt oder weiß, wem es gehört, meldet sich bitte in Heppenheim bei der Ermittlungsgruppe oder telefonisch unter der 06252/706-0.