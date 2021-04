Polizei stoppt Rennradfahrerinnen auf der Autobahn

Neu-Isenburg. Zwei Rennradfahrerinnen sind auf der Autobahn 661 von der Polizei gestoppt worden. Die beiden 17 und 18 Jahre alten Frauen hätten angegeben, die Autobahn für ihr Training zu nutzen, teilte die Polizei in Offenbach am Montag mit. Nach einer Belehrung seitens der Beamten hätten sie sich jedoch einsichtig gezeigt und die Autobahn auf kürzestem Weg wieder verlassen. Die Polizisten hatten am Sonntagmittag nahe Neu-Isenburg gesehen, wie die beiden Radlerinnen auf die Autobahn in Richtung Egelsbach auffuhren. Diese müssen sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

