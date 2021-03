  Polizei stoppt berauschte Autofahrerin

Seeheim-Jugenheim. Nachdem eine 31-jährige Autofahrerin am Mittwochnachmittag (17.03.) auf der Alsbacher Straße in Seeheim-Jugenheim die Anhaltesignale der Ordnungshüter missachtete, konnte sie nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gestoppt und

vorläufig festgenommen werden. Die Beamten hatten gegen 16.30 Uhr beabsichtigt, die Fahrerin des roten Opels zu

kontrollieren. Nachdem sie die Anhaltsignale der Ordnungshüter missachtete, versuchte sie sich mit erhöhter Geschwindigkeit offenbar der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gelang es der Streife schließlich, die Fahrerin zu stoppen. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten rasch, dass die 31-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Sie musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Beendigung der

polizeilichen Maßnahmen konnte sie die Station wieder verlassen. Sie wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

