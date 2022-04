Polizei stellt gestohlene Fahrräder sicher

Biblis. Mit einem durch die Staatsanwalt Darmstadt beantragten Durchsuchungsbeschluss suchten Kriminalbeamte aus Heppenheim am letzten Dienstag (05.04.) eine Bibliser Wohnung auf. Die Beamten hatten ermittelt, dass sich dort ein 39 Jahre alter Mann aufhält, der im Verdacht steht, im Januar in der Straße Am Werrtor Werkzeug, für rund 2500 Euro aus einem Transporter gestohlen zu haben. Das gesuchte Werkzeug konnte nicht aufgefunden werden, dafür aber zwei gestohlene Fahrräder. Der 39-Jährige hatte noch versucht, mit einem Rad, dass er durch ein Fenster heben wollte, zu entkommen. Die Überprüfung ergab, dass das 3300 Euro teure Pedelec der Marke Husqvarna wenige Tage zuvor aus einer Garage in Bürstadt entwendet wurde. Das zweite Fahrrad der Marke Kreider stammt aus Frankenthal. Die Anzeige ist vom letzten Jahr. Nach der Anzeigenaufnahme und den weiteren polizeilichen Maßnahmen, wurde der Mann zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1