Polizei stellt Fahrräder sicher

Weiterstadt. Nachdem die Polizei bereits am 26. November mehrere Fahrräder in einem Innenhof an der Darmstädter Straße in Weiterstadt sichergestellt hat, wird nun nach den rechtmäßigen Eigentümern gesucht. Die Ermittler stießen dort auf einen Fahrradrahmen, der im Anschluss einer Straftat zugeordnet werden konnte. Hierbei fanden sie weitere Räder, unter anderem einen schwarzen Fahrradrahmen des Herstellers „Nukeproof", ein grau-grünes Mountainbike der Firma „Romet" sowie ein weiß-türkisfarbenes Kinderrad des Herstellers „Bergsteiger". Da nach jetzigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch diese Velos bei möglichen Diebstahlsdelikten abhandengekommen sind und die rechtmäßigen Eigentümer noch nicht ermittelt werden konnten, hofft die Polizei auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die Ermittler des Kommissariats 35 in Darmstadt fragen: Wer kann Hinweise zu den Rädern geben? Wer kennt die Besitzerinnen oder Besitzer? Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.