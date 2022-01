Polizei schnappt zwei mutmaßliche Einbrecher - Hubschrauber im Einsatz

Bensheim. Nach einem versuchten Einbruch in der Kriemhildstraße am Freitag hat die Polizei zwei tatverdächtige Männer festgenommen. Gegen 12.15 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten einen Einbruch in das dortige Anwesen. Zwei Männer versuchten mit einem Werkzeug die Terrassentür aufzuhebeln. Als die Unbekannten bemerkten, dass sie bei ihrem Vorhaben ertappt wurden, suchten sie umgehend in Richtung Berliner Ring das Weite.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nach den Flüchtigen, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnten Polizeistreifen unter anderem dank weiterer Zeugenhinweise die Tatverdächtigen in der Henri-Dunant-Straße und am Hollermorgen festnehmen. Es handelte sich um zwei mehrfach polizeibekannte 35 und 36 Jahre alte Männer. Bei den polizeilichen Maßnahmen leisteten diese erheblichen Widerstand und verletzten zwei Polizeibeamte.

Ein Polizist musste mit Verletzungen an der Hand in Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzkräfte erstatteten Strafanzeige wegen des Verdachts des Widerstands und des versuchten Einbruchs. Ob die Festgenommenen einem Haftrichter vorgeführt werden, müssen jetzt die noch andauernden Ermittlungen zeigen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

