Polizei schnappt vier Einbrecher in der Bensheimer Elbestraße

Bensheim. Nach einem Zeugenhinweis haben Polizeikräfte am Montagabend vier Tatverdächtige nach einem Einbruch in eine Firma in der Elbestraße vorläufig festgenommen. Gegen 21.45 Uhr alarmierte eine aufmerksame Zeugin über Notruf die Polizei und meldete vier maskierte Männer, die das Schloss eines Tores aufbrachen und sich anschließend Zutritt zum Gelände des Unternehmens verschafften.

Umgehend wurden zahlreiche Polizeistreifen zusammengezogen. Bei Erkennen der Polizeistreifen suchten drei Tatverdächtige zu Fuß das Weite, ein Komplize fuhr mit einem Fluchtwagen davon. Alle vier Männer im Alter von 15, 19, 21 und 41 Jahren, die unter anderem aus Wiesbaden kommen, konnten im Rahmen der Fahndung durch Streifen gestellt und festgenommen werden.

In dem Fluchtwagen sowie einem weiteren Transporter, der zu den Männern gehörte, konnten die Einsatzkräfte unter anderem ein Bolzenschneider, ein Brecheisen, zwei Monitore sowie einen Beamer sicherstellen. Ob die Elektrogeräte aus anderen Straftaten stammen, konnte noch nicht geklärt werden.

Für weitere polizeiliche Maßnahmen kamen die Festgenommenen auf die Wache. Ob sie auch für ähnliche Taten in Frage kommen, müssen die Ermittlungen des Kommissariats 21/22 der Polizei in Heppenheim zeigen. Gegen das Quartett wurde Strafanzeige erstattet.

