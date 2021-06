Polizei schnappt mutmaßlichen Fahrraddieb

Pfungstadt. Dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen ist es der Polizei in Pfungstadt gelungen, einen 35 Jahre alten Mann nach einem versuchten Fahrraddiebstahl festzunehmen. Kurz nach 3 Uhr war der Mann am Dienstagmorgen von Anwohnern an der Pfungstädter Straße dabei beobachtet worden, wie er sich auf verdächtige Art und Weise an einem Fahrradständer zu schaffen machte und sich im Anschluss mit zwei Fahrrädern entfernte. Die alarmierte Streife stoppte den Mann noch in Bahnhofsnähe und stellte neben zwei mutmaßlich frisch entwendeten Fahrrädern weiteres Beweismaterial sicher, das den Verdacht des Diebstahls zunehmend erhärtete. Der 35- jährige Darmstädter wurde vorläufig festgenommen und mit zur Wache genommen. Das Kommissariat 42 in

Pfungstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls verantworten müssen.

