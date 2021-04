Polizei schnappt mehr als 1200 Temposünder in der Region

Bergstraße. Der Blitzermarathon am Mittwoch von 6 bis 22 Uhr endete für Südhessen mit einer „moderaten Zahl“ an Temposündern, wie es ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen gestern auf Nachfrage dieser Zeitung formulierte.

Mit dem Aktionstag will die Polizei das Thema Geschwindigkeit ... Mit dem Aktionstag will die Polizei das Thema Geschwindigkeit und seine Folgen ins Bewusstsein der Autofahrer rufen. Geschwindigkeit ist der entschei dende Faktor bei einem Verkehrs unfall, wenn es um die Schwere der

Mit dem Ziel, das Geschwindigkeitsniveau nachhaltig zu senken und damit Verkehrsunfälle mit Toten und Schwerverletzten zu reduzieren, hatten sich in ganz Hessen an mehr als 200 Messstellen über 500 Polizeikräfte sowie die Mitarbeiter teilnehmender Kommunen beteiligt.

Alleine im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südhessen waren es rund 150 Beamte an insgesamt 53 Mess- und Kontrollstellen. Gemessen wurden im Verlauf des Blitzermarathons mehr als 30 000 Fahrzeuge.

Wenige Raser unterwegs

Schneller als erlaubt waren lediglich 1250 davon – in den meisten Fällen überschritten sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit allerdings nur geringfügig. Lediglich in 28 Fällen in ganz Südhessen müssen Raser mit einem Fahrverbot rechnen, weil sie das erlaubte Tempo innerorts um mehr als 30 oder außerorts um mehr als 40 Kilometer pro Stunde überschritten haben. Trauriger Rekordhalter im Bereich des Polizeipräsidiums Darmstadt war ein Autofahrer, der in einer 70er-Zone mit Tempo 128 gemessen wurde.

Bei der hessenweiten Bilanz der Polizei zeigte sich, dass die große Mehrheit der Autofahrer sich an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen an den Messstellen hielt. Wenn sie dennoch die geforderten Tempolimits überschritten, dann in der Mehrheit nur in geringem Maße.

Verwundert zeigten sich die Kollegen aus Frankfurt. Ihnen fiel auf, dass die Verkehrsteilnehmer an den Kontrollstellen im Schnitt eher viel zu langsam fuhren als zu schnell. Insgesamt lag der Schnitt teilweise fast 20 km/h unter den erlaubten Geschwindigkeitslimits.

Gewissermaßen am anderen Ende der Skala rangierten insgesamt 93 hessische Raser, die so schnell unterwegs waren, dass sie für mindestens vier Wochen auf ihren Führerschein verzichten müssen.

Mit Corona-Proben zu schnell

Im Lahn-Dill-Kreis – auf der Bundesstraße 255 zwischen Herborn und Gladenbach – hatte es ein Kurierfahrer besonders eilig. Er transportierte Corona-Proben in ein Labor nach Marburg. Anstelle des erlaubten Tempo 100 brachte er es bei der Messung auf Tempo 137. In Wiesbaden beschleunigte am Abend ein Autofahrer bei erlaubten 50 km/h auf 129 km/h.

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war ein Mercedesfahrer in Hanau in einer 30er-Zone unterwegs. Die Messung seiner PS-starken Luxuslimousine erbrachte nach Abzug der Toleranzen eine Geschwindigkeit von 64 km/h.

Vorm Blitzer zu scharf gebremst

Etwas zu heftig reagierte ein Autofahrer im Main-Taunus-Kreis, nachdem er eine Blitzstelle entdeckt hatte. Er leitete eine Vollbremsung ein und verursachte einen Verkehrsunfall. Es blieb bei Sachschäden – niemand wurde verletzt.

Die Polizisten achteten aber nicht nur auf Geschwindigkeiten. Sie ahndeten auch Verstöße gegen das Telefonieren während der Fahrt, gegen die Gurtpflicht oder andere schwerwiegende Verstöße.

An einer Kontrollstelle in Lollar im Landkreis Gießen war ein VW-Fahrer zu flott unterwegs. Schon beim ersten Blick auf seinen Passat fielen den Verkehrsexperten deutliche Mängel auf. Eine gutachterliche Untersuchung brachte 70 Mängel zutage, unter anderem eine durchtrennte Bremsleitung. Der Wagen wurde stillgelegt.