Polizei schließt Brandstiftung bei Waldbrand in Südhessen nicht aus

Hessen. Der am Samstag in Südhessen ausgebrochene Waldbrand ist möglicherweise vorsätzlich gelegt worden. Wie die Polizei in Darmstadt am Donnerstag mitteilte, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Löscharbeiten in der Nähe des ehemaligen Munitionsdepots in Münster dauern nach Angaben des Kreisbrandinspektors Heiko Schecker voraussichtlich bis Sonntag. Die Situation sei unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Drei Löschhubschrauber, die am Mittwoch im Einsatz waren, und Regen hätten die Lage weiter beruhigt. Am Donnerstag sollten die Helikopter nur noch auf Abruf fliegen.

Die Feuerwehr hatte ein Gebiet, in dem Munitionsreste liegen, bislang ausschließlich aus der Luft gelöscht. Mittlerweile ist das Areal laut Schecker soweit abgekühlt, dass Einsatzkräfte es betreten können. Das Gelände werde in der kommenden Woche weiter beobachtet. Insgesamt waren laut Feuerwehr bislang 4000 Einsatzkräfte von verschiedenen Hilfsorganisationen vor Ort.