Polizei schließt Brandstiftung bei Waldbrand in Münster nicht aus

Münster/Bergstraße. Der am Samstag in Münster bei Dieburg ausgebrochene Waldbrand, zu dessen Bekämpfung auch Brandschützer aus dem Kreis Bergstraße herangezogen worden waren, ist möglicherweise vorsätzlich gelegt worden. Wie die Polizei in Darmstadt am Donnerstag mitteilte, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen.