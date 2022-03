Polizei rettet Wellensittich in Griesheim

Griesheim. Einen Hilferuf der anderen Art haben Polizeibeamte am Freitagvormittag (11.) gegen 11.30 Uhr erhalten. In Sorge um seinen Wellensittich meldete sich dort ein 71 Jahre alter Mann aus Griesheim und bat die Beamten um Hilfe. Der Wellensittich sei seit zwei Tagen unbeaufsichtigt und ohne Futter, da er ihn aufgrund eines Krankenhausaufenthaltes zu Hause zurücklassen musste. Die Beamten holten daraufhin den Wohnungsschlüssel ab und und erlösten den kleinen Vogel aus seiner misslichen Lage. Mit Futter und frischem Wasser ausgestattet darf dieser jetzt in der Obhut des Tierheimes auf die Genesung seines Besitzers und dessen Rückkehr nach Hause warten.

