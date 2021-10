Darmstadt. Einen unter anderem wegen Betrugs und Bedrohung per Haftbefehl gesuchten 43 Jahre alten Mann nahmen Polizeibeamte am Montag (04.10.) gegen 17.00 Uhr in einem Wohnhaus in der Gruberstraße in Darmstadt fest. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 43-Jährige im Besitz von Schusswaffen ist, waren auch Spezialkräfte im Einsatz. Der Festgenommene wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

