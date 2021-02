  Polizei meldet keine größeren Verstöße gegen Corona-Regeln

Hessen. In Hessen hat das frühlingshafte Wetter am Sonntag zahlreiche Menschen auf die Straßen gelockt. Größere Probleme oder Verstöße gegen Corona-Regeln habe es bis zum späten Nachmittag aber nicht gegeben, wie die Polizeipräsidien mitteilten. Zwar seien viele Menschen auf Bolzplätzen und Sportanlagen unterwegs gewesen Die Polizei sei aber eingeschritten, wenn das Aufkommen überhandgenommen hatte und Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden konnten. "In der Regel haben die Menschen Ermahnungen der Polizei in solchen Fällen ernst genommen und ihr Verhalten geändert", sagte der Polizeisprecher.

Das schöne Wetter lockte auch viele Menschen in Darmstadt auf die Straßen und in Parks. Daher hatte die Polizei am Sonntag per Lautsprecherwagen auf die Regeln zum Infektionsschutz hingewiesen, wie ein Behördensprecher sagte. Damit habe man die Spaziergänger sensibilisieren wollen, besondere Vorkommnisse habe es indes nicht gegeben, wie der Sprecher hinzufügte.

Auch in Frankfurt hielten sich laut Polizei etliche Menschen im Freien auf. Etliche Plätze wie etwa der Hafenpark oder bestimmte Sportstätten waren für den Publikumsverkehr allerdings geschlossen. Auch daher sei die Lage insgesamt ruhig geblieben, wie es von der dortigen Polizei hieß. Auch aus anderen Städten Hessens wurden es zunächst keine größeren Ereignisse in Sachen Corona-Regeln gemeldet.