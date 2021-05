Polizei lässt ein Schleuser-Duo auffliegen

Bergstraße. Mit der Festnahme eines beschuldigten Schleusers und neun Männern aus der Ukraine sowie der Sicherstellung von umfangreichem Beweismaterial bei der Durchsuchung von insgesamt 15 Wohn- und Geschäftsräumen ging gestern eine großangelegte Aktion von Polizei, Staatsanwaltschaft und weiteren Ermittlungskräften über die Bühne.

Im Visier hatten die Beamten einen 36-Jahre alten Mann und eine 32-jährige Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit aus dem Raum Seeheim-Jugenheim, die im Verdacht stehen, sich gleich einer Vielzahl von Vergehen schuldig gemacht zu haben. Es geht um den Verdacht des „gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern und Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt“, wie es in einer von den Ermittlern verbreiteten Erklärung heißt. Hinzu kommt der Vorwurf der Steuerhinterziehung.

Als Touristen eingereist

Bei der Durchsuchungsaktion nahmen die Ermittler unter anderem Räume in Seeheim-Jugenheim und Heppenheim unter die Lupe – und darüber hinaus auch Wohnungen und Büros in Koblenz, Frankfurt, Darmstadt, Weiterstadt, Roßdorf, Langenfeld (Rheinland), Mannheim, Idstein, Großbeeren (Brandenburg sowie Glinde (Schleswig-Holstein).

Die Beschuldigten stehen im Verdacht, in mindestens 13 Fällen ukrainische Staatsangehörige eingeschleust zu haben, um sie anschließend in ihrem Kurierdienst als Fahrer zu beschäftigen. Ukrainische Staatsangehörige dürfen – zu touristischen Zwecken (90 Tage innerhalb eines Bezugszeitraumes von 180 Tagen) – visumsfrei in das Bundesgebiet einreisen. Zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit – in diesem Fall als Kurierfahrer – sind jedoch ein Aufenthaltstitel und eine Arbeitserlaubnis notwendig.

Die beiden Deutschen sollen den Fahrern gefälschte Arbeitsverträge unter dem Deckmantel ihrer polnischen Firma ausgestellt haben. So wurde ein Scheinarbeitsverhältnis geschaffen. Die tatsächlichen Arbeitsverhältnisse sollen die Beschuldigten gegenüber den deutschen Behörden verschleiert haben, denn tatsächlich wurden die ukrainischen Staatsangehörigen in der hier ansässigen Firma beschäftigt.

Damit habe man die Dienstleistungsfreizügigkeit in Sinne der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes ausnutzen wollen, erläutern die Ermittler. Denn Drittstaatsangehörige dürfen danach unter bestimmten Voraussetzungen visumsfrei einreisen, um eine Dienstleistung zu erbringen, wenn sie für eine europäische Firma in Deutschland erwerbstätig sind.

Die auf diesem Weg erzielten Einnahmen haben die Beschuldigten den Ermittlern zufolge gegenüber den zuständigen Finanzbehörden nicht angegeben. Zudem wurden die Männer aus der Ukraine gegenüber der Deutschen Rentenversicherung nicht als Arbeitnehmer angemeldet, um die notwendigen Sozialabgaben einzusparen.

175 Bundespolizisten im Einsatz

Die umfangreichen Ermittlungen gegen die Beschuldigten werden seit Februar geführt. An den Durchsuchungen nahmen gestern insgesamt 175 Beamte der Bundespolizei sowie die verantwortliche Staatsanwältin teil. Ebenfalls vor Ort waren Kräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zollamtes Darmstadt, die den Einsatz fachlich begleitet haben.

Bei den Durchsuchungen wurden insgesamt neun ukrainische Kurierfahrer festgenommen, die für die Beschuldigten tätig waren. Sie hielten sich ohne den erforderlichen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet auf. Gegen sie wurden eigenständige Strafverfahren wegen Verdachtes des unerlaubten Aufenthaltes eröffnet.

Im Rahmen der weiteren Durchsuchungen wurden zahlreiche Beweismittel – besonders Unterlagen zum Beschäftigungsverhältnis der Kurierfahrer, Computer und Datenträger – sicherstellt.