Polizei in Hessen will Kampf gegen Einbrecher in dunkler Jahreszeit verstärken

Prävention. Mit der Umstellung auf die Winterzeit am kommenden Sonntag will die Polizei in Hessen verstärkt gegen Einbrecher vorgehen. Dabei setze man auf eine Kombination aus häufigeren Polizeikontrollen und Fahndungsaktionen sowie verstärkten Präventionsangeboten für die Bürger, teilte das Innenministerium am Freitag in Wiesbaden mit. Auch die Software "KLB-operativ" werde erneut zum Einsatz kommen, mit der Verhaltensmuster reisender Täter leichter erkannt werden sollen.

"Wir werden in unserem Kampf gegen Wohnungseinbrecher nicht nachlassen und wollen die Bürgerinnen und Bürger in Hessen weiterhin bestmöglich schützen", sagte Innenminister Peter Beuth (CDU). Im vergangenen Jahr verzeichnete die Polizei einen deutlichen Rückgang der Wohnungseinbrüche um rund 19 Prozent.

Ausgefallene Urlaubsreisen und verstärktes Homeoffice durch die Pandemie könnten nach Angaben des Innenministeriums ein Grund für die niedrige Zahl gewesen sein. Einbrecher nutzten häufig die Urlaubszeit, da runtergezogene Rollläden oder überfüllte Briefkästen die Abwesenheit der Bewohner leichter verraten könnten. Aber auch unabhängig von den Pandemie-Effekten sei die Zahl der Wohnungseinbrüche den Angaben nach in den Jahren zuvor bereits weiter zurückgegangen.

In der Regel steige die Anzahl der Wohnungseinbrüche in der "Dunklen Jahreszeit" aber jährlich leicht an, weshalb die Polizei ihre Maßnahmen zum Ende des Jahres verstärkt.

