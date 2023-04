Polizei in Hessen nimmt erneut Raser in den Blick

Marburg. Die hessische Polizei wird am 21. April beim europaweiten Verkehrsaktionstag "Speedmarathon" wieder Raser am Steuer ins Visier nehmen. Die Aktion soll darauf aufmerksam machen, welche Gefahren und Folgen zu schnelles Fahren haben kann, wie die Polizei am Freitag in Marburg mitteilte. Die Standorte der Geschwindigkeitsmessungen während der Aktion zwischen 6.00 und 22.00 Uhr will die Polizei im Vorfeld bekannt geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu hohe Geschwindigkeit sei eine entscheidende Ursache für viele Schwerverletzte oder Verkehrstote, hieß es weiter. Bei der Aktion gehe es nicht um die Zahl der Tempo-Verstöße, "sondern darum, die Geschwindigkeiten von vornherein zu reduzieren", sagte Stefan Jilg vom Polizeipräsidium Mittelhessen und hessenweiter "Speedmarathon"-Koordinator. "Wir zeigen kein Verständnis für diejenigen, die rücksichtslos und unverantwortlich sich und andere gefährden. Jeder muss damit rechnen geblitzt zu werden, wenn er sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hält."

Die Polizei setzt nach eigenen Angaben für die Geschwindigkeitsüberwachung auf einen Mix verschiedener Techniken wie Laserhandmessgeräte, mobile oder stationäre Blitzer sowie zivile Polizeiwagen.