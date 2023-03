Polizei holt betrunkenen Randalierer aus Flugzeug

Frankfurt. Am Frankfurter Flughafen soll ein betrunkener Mann in einem Flugzeug randaliert haben. Bundespolizisten legten dem 29-Jährigen Handschellen an und brachten ihn aus der Maschine. Wie die Bundespolizei am Donnerstag in Frankfurt mitteilte, zeigte ein Atemalkoholtest bei dem Mann 1,93 Promille.

Bei der Festnahme am Mittwoch wurden ein Polizist und der 29-Jährige selbst leicht verletzt. Der Mann ist den Angaben zufolge wegen Raub-, Diebstahls- und Drogendelikten polizeibekannt. Der Kapitän der Maschine hatte sich geweigert, ihn wegen seines Verhaltens an Bord mitzunehmen und die Polizei gerufen.