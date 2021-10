Professionelle Täter sprengen immer wieder Geldautomaten – auch in Viernheim. Nun gibt es einen Ermittlungserfolg in den Niederlanden. Ermittlern aus Norddeutschland und dem Nachbarland war es gelungen, 23 mutmaßliche Täter aufzuspüren. „Auch die Ermittler in Hessen untersuchen, ob es womöglich einen Zusammenhang zu den Sprengungen in unserem Bundesland gibt“, sagte Christiane Hansmann,

...