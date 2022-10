Polizei findet bei Kontrolle in Darmstadt Marihuana in Auto

Darmstadt. Wegen des Verdachts des illegalen Handles mit Drogen werden sich ein 46 Jahre alter Mann aus Roßdorf und sein 34-jähriger Begleiter aus Darmstadt zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Die beiden Tatverdächtigen waren am frühen Mittwochmorgen (19.10.) gegen 3.40 Uhr in der Kasinostraße in Darmstadt von Beamten des 1. Polizeireviers in ihrem Wagen gestoppt und kontrolliert worden. Dabei bemerkten die Kontrollierenden sofort den starken Geruch von Marihuana im Auto.

Ihrem Gespür folgend, bestätigte sich der Verdacht. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges stellten die Beamten rund 330 Gramm Marihuana sicher. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Zudem wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Wohnungen der Festgenommenen durchsucht. Dabei wurden in den Räumen des 46-Jährigen unter anderem eine weitere geringe Menge Marihuana aufgefunden. Auf der Wache erfolgten die Anzeigenaufnahme und die erkennungsdienstlichen Behandlungen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde das Duo nach Hause entlassen.