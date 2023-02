Polizei ermittelt nach Wohnhausbrand in Eberstadt

Darmstadt-Eberstadt. Ein Brand in einem Wohnhaus im Stockhausenweg in Darmstadt-Eberstadt, wurde den Einsatzkräften am Dienstag (07.02.), gegen 16 Uhr, gemeldet, wie die Polizei berichtet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle.

Eine Bewohnerin des Hauses wurde vor Ort von den Rettungskräften betreut und wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein weiterer Bewohner blieb unverletzt. Die beiden Hausbewohner kommen zunächst bei Angehörigen unter, weil die Räumlichkeiten aufgrund der Brandschäden vorerst nicht bewohnbar sind.

Die Beamten des Kommissariats 10 der Darmstädter Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zur Höhe des bei dem Brand entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.