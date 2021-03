Lampertheim. Fahnder haben in einer Wohnung in einem Haus an der Frohndhofstraße in Lampertheim-Hofheim am Donnerstagabend die Leiche einer 50-jährigen Frau entdeckt.

Wie Oberstaatsanwalt Robert Hartmann, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt, auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, hatten Nachbarn dem Lampertheimer Ordnungsamt gemeldet, dass sie die Frau längere Zeit nicht gesehen hätten. Daraufhin seien Einsatzkräfte zu der Wohnung gefahren und hätten dort den 54 Jahre alten Ehemann der Frau angetroffen. Die Frau habe tot im Bett gelegen. Der Mann habe, so Hartmann, einen hilflosen und überforderten Eindruck gemacht, der auf eine psychische Erkrankung hindeuten könnte. Auf eine Straftat habe nichts hingewiesen. Die Leiche wird obduziert, um die Todesursache zu klären. Der Todeszeitpunkt liege aber schon mehrere Tage oder Wochen zurück. Die Leiche habe bereits deutliche Verwesungsspuren aufgewiesen, so Hartmann weiter.

Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann befragt worden. Da aber nicht von einem Verbrechen auszugehen sei, sei er auf freiem Fuß. Mit ersten Ermittlungsergebnissen sei frühestens in der kommenden Woche zu rechnen, hieß es weiter. swa/lhe