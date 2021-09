Polizei entdeckt bei Aufnahme einer Anzeige Marihuana-Plantage

Ermittlung. Als Polizeibeamte in Frankfurt nach einer Auseinandersetzung eine Anzeige eines 32 Jahre alten Mannes aufnahmen, bemerkten sie einen aus seiner Wohnung kommenden Marihuanageruch, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizisten holten sich eine Durchsuchungsanordnung und entdeckten in der Wohnung über 200 Gramm Marihuana, fünf Cannabispflanzen und 20 weitere Setzlinge.

Bei einigen anderen gefundenen Substanzen werde noch untersucht, ob sie ebenfalls verboten sind. Wegen der Auseinandersetzung vor dem Fund wurde der 32-Jährige kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt.