Polizei bitte um Hinweise nach Einbruch in Einfamilienhaus

Heppenheim. Auf ein Einfamilienhaus im Rieslingweg hatte es ein bislang noch Unbekannter am Donnerstagvormittag (27.) abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen drang der Täter kurz vor 10 Uhr durch die Terrassentür in das Anwesen ein, indem er die Scheibe einschlug. Zuvor hatte er bereits vergeblich versucht, gewaltsam eine Kellertür und ein Fenster aufzuhebeln. Im Haus entwendete der Einbrecher eine Schmuckschatulle samt Inhalt und ergriff mit seiner Beute die Flucht. Eine Nachbarin konnte den Fliehenden beim Sprung über die Gartentür beobachten. Er wird als circa 1,80 Meter groß und athletisch beschrieben. Laut Zeugenaussage hatte er einen mitteleuropäischen Phänotyp, trug eine dunkle Jacke, eine beige Hose und eine schwarze Wollmütze. Seinen Mund-Nasen Bereich hatte er mit einer schwarzen Maske verdeckt. Im Anschluss flüchtete er in nördliche Richtung. Eine Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 06252/7060