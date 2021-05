Polizei beendet Familienfeier mit mehreren Dutzend Anwesenden

Odenwald. Eine Familienfeier hat die Polizei im Odenwald mit mehreren Streifen am Samstagnachmittag (08.05.) in der Berggartenstraße in Bad König beendet und gegen 19 Angehörige Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz gefertigt. Zudem wurden 45 Erwachsene und Kinder des Platzes verwiesen. Hintergrund des Personenaufkommens war die Geburt eines neuen Familienmitglieds. Bei der ausgelassenen Feier, zu der auch Gäste aus anderen Bundesländern und dem Ausland angereist waren, waren Mindestabstände und das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen nicht eingehalten worden.

