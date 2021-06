Polizei ahndete Verstöße im Straßenverkehr

Odenwald. Mehrere Verkehrsverstöße haben Beamte der Polizeistation Erbach am Donnerstagabend (17.06.) bei Kontrollen in den

Stadtgebieten Erbach und Michelstadt festgestellt. Stichprobenartig wurden aus dem fließenden Verkehr Autos angehalten und überprüft. Die Beamten mahnten eine defekte Beleuchtung und verwarnten drei Autoinsassen mit 30 Euro, weil sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Mit einer deutlich höheren Strafe muss ein 52-jähriger Michelstädter rechnen,

der mit seinem Kleintransporter angehalten wurde: Weil der durchgeführte Alkoholtest mehr als 0,5 Promille anzeigte, stehen 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg im Raum.

