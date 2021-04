Polizei ahndet Verstöße gegen Corona-Regeln

Odenwald. Zehn Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren wurden am Samstagabend (17.04.) in Höchst/Odenwald von einer Polizeistreife oberhalb der Galgenbergbrücke kontrolliert. Die jungen Leute standen dicht an dicht beieinander und hielten weder den Mindestabstand ein noch trugen sie Mund-Nasen-Bedeckungen. Die Ordnungshüter erstatteten Anzeigen wegen Verstößen gegen die derzeit geltenden Coronaregeln und erteilten der Gruppe einen Platzverweis. Weil einer der Kontrollierten gegenüber der Polizei falsche Personalien angab, erhielt er diesbezüglich zusätzlich eine Anzeige.

