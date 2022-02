Politischer Aschermittwoch bei den Bergsträßer Grünen

Bergstraße. Die Bergsträßer Grünen laden zu ihrem politischen Aschermittwoch ein. „Wir wagen es nach langer Pandemie-Pause, eine Präsenz-Veranstaltung durchzuführen“, schreibt die Partei dazu.

Die Veranstaltung unter „2 G+-Regeln“ findet am Aschermittwoch (2. März) im „Paul-Schnitzer-Saal“ im Museumszentrum Lorsch statt und beginnt um 19.11 Uhr. Als Gastredner kommt der Landtagsabgeordnete Marcus Bocklet an die Bergstraße. Bocklet ist Sprecher der hessischen Landtagsfraktion seiner Partei für Gesundheits- und Sozialpolitik und wird über aktuelle Themen aus der Landespolitik sprechen, heißt es in der Einladung.

Marcus Bocklet © Thomas Zelinger

Bocklet ist seit 2005 Mitglied des Landtags in Wiesbaden – mit einer zehnmonatigen Unterbrechung zwischen April 2008 und Januar 2009. Bei der Landtagswahl im Jahr 2018 konnte Marcus Bocklet seinen Wahlkreis in Frankfurt gewinnen und zog mit einem Direktmandat in den Landtag ein.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung muss jeder die entsprechenden Nachweise zur Erfüllung der „2G+-Regel“ mitbringen, da diese beim Einlass kontrolliert werden müssen.

„Ohne Vorlage der Nachweise kann kein Einlass gewährt werden“, betonen die Grünen, die zudem um Voranmeldung bitten, da die Platzzahl aufgrund der Corona-Beschränkungen reduziert ist „und wir nicht garantieren können, dass bei einem spontanen Besuch noch ein Platz zur Verfügung steht“.

Die Organisatoren bitten um Rückmeldung spätestens bis zum Rosenmontag (28. Februar) per E-Mail an: buero@gruene-bergstrasse.de. „Wir melden uns spätestens am 1. März zurück und bestätigen die Teilnahme“, schreiben die Bergsträßer Grünen in ihrer Einladung abschließend. red