Poisy & Judith im Nibelungen-Kunst-Palast

Elmshausen. Im Nibelungen-Kunst-Palast in Elmshausen spielt am heutigen Samstag, 4. Juni, das Duo Poisy & Judith. Geboten werden Rock, Pop, Blues und Balladen in Odenwälder Mundart. Beginn ist um 19 Uhr. Bei schönem Wetter ist das Konzert draußen. Der Eintritt ist frei.

Platzreservierung bei Karin Wissig (Tel.: 0172 / 1329539)

