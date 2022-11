Podiumsdiskussion zum Wert von Kultur

Bergstraße. Um den Wert von Kultur für Gesellschaft und Wirtschaft geht es einer Podiumsdiskussion am Montag, 28. November, 19 Uhr, im Varieté Pegasus in Bensheim, zu der der gemeinnützige Verein Kultur gemeinsam erleben im Denkmal einlädt. Die Diskussion wird als weitere Netzwerkveranstaltung des öffentlich geförderten Prozess-Projektes „Gemeinsam sind wir MehrWert“ stattfinden. Ziel ist es, Veranstalter, Künstler und Kulturschaffende sowie Vertreter aus Wirtschaft und Politik an einen Tisch zu bringen, um im Austausch miteinander den Wert von Kultur für Gesellschaft und Wirtschaft zu verdeutlichen und Möglichkeiten zur Stärkung der wirtschaftlichen Überlebensfähigkeit von Kulturschaffenden und Kulturbetrieben zu diskutieren.

Diese Podiumsdiskussionsreihe wird fortgesetzt mit einer dritten Veranstaltung im Dezember.

Die Diskussion findet im Varieté Theater Pegasus in Bensheim am Montag, 28. November, ab 19 Uhr statt. Interessierte können sich per E-Mail anmelden bei: info@pegasus-bensheim.de, der Eintritt ist frei. Die Podiumsdiskussion wird auch live auf den Kanälen YouTube und Twitch gestreamt, Kanalname: pegasuslivetv. red