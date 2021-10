Plüschdrache „Nila“ ist wieder zu haben

Bergstraße. „Nila“, der etwa 25 Zentimeter große Plüschdrache, der als Sympathie- und Werbeträger für das Nibelungenland dienen soll, war seit 2017 bei der Tourist-Information in Lorsch, die unter dem Dach der Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) agiert, erhältlich. Jetzt ist eine neue Auflage produziert worden.

Auf der Internetseite der Tourist-Information Nibelungenland und im Rahmen ihres Facebook-Auftritts werden außerdem regelmäßig Geschichten um das Drachenmädchen veröffentlicht. Bei ihren Abenteuern begleitet sie die Tourismusagentur der WFB und lässt die Öffentlichkeit an den Erlebnissen des roten Sympathieträgers teilhaben. Damit soll auf unterhaltsame Weise über die Freizeit- und Kulturangebote im Kreis Bergstraße aufmerksam gemacht und der Tourismus in der Region weiter angekurbelt werden.

Die Stofftiere wurden nach Angaben der WFB zu 100 Prozent klimaneutral produziert und sind für Babys sowie Kinder unter drei Jahren geeignet. Die neue Auflage des Maskottchens Nila umfasst 500 Stück. © WFB

„Nila“ ist in der Tourist-Information Nibelungenland in Lorsch, Marktplatz 1, für 14,95 Euro erhältlich. Vier Nila-Geschichten, die es bereits in gedruckter Version gibt, gibt es beim Kauf gratis dazu. Abenteuer des kleinen roten Drachen im Nibelungenland sind außerdem im Internet zu finden unter www.nibelungenland.net/Inspiration/Nila. Die Tourist-Information Nibelungenland ist täglich von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr geöffnet. red