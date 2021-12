Das heutige Motiv in den „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ ist ein Haus, das etwas erhöht an der Straße zwischen Auerbach und Hochstädten liegt. Eine historische Postkarte, die das Gebäude zeigt, hat Ferdinand Woißyk im Internet ersteigert und sie uns für diese Serie zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen über das Anwesen Mühltalstraße 32 lieferte uns Claudia Sosniak vom Stadtarchiv Bensheim anhand von Einträgen in den Brandkatasterbüchern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

2 Bilder © Thomas Neu

Erbaut wurde das Haus demnach im Jahre 1912 von Regina Hofmann. Von 1918 bis 1922 gehörte das Anwesen Friedrich Kornacker. Er war laut einer Liste des Verschönerungs- und Kurvereins Auerbach „Schriftsteller“ und kam am 9. September 1911 aus Frankfurt am Main nach Auerbach. Vielleicht wurde das Haus nach ihm „Villa Friedrich’s Ruhe“ benannt.

1922 wurde das Gebäude an Hugo Müller aus Frankfurt am Main verkauft. Von 1924 bis 1927 war es dann im Besitz von Adam Krupskn, und ab 1927 ist als Eigentümer Emil Lenuweit, Oberpostsekretär, verzeichnet. Im Jahre 1936 wurde der Wohnhausanbau mit Halle eingetragen. tn/BILD: Thomas Neu