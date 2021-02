Bergstraße. Die heutige Schülergeneration zu befähigen, Lösungen zu entwickeln, ihr großes kreatives Potenzial zu entwickeln und ihnen dafür einen Raum zu geben, ist Motivation und Anlass für Mint-Zentrum Bergstraße, auf dessen Spatenstich Landrat Christian Engelhardt noch in diesem Jahr hofft. „Mint“ steht für die Unterrichtsfächer aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Mint-Standorte in Südhessen Wenn in knapp zwei Jahren das Mint-Zentrum Bergstraße seine Arbeit aufnehmen kann, wird es Teil einer Reihe von Forschungsstandorten in Südhessen sein, in denen Kinder und Jugendliche zum freien Forschen in Naturwissenschaften und Technik eingeladen sind. So ist am Schuldorf Bergstraße das Mint-Zentrum des Landkreises Darmstadt-Dieburg angesiedelt. Das Mint-Zentrum im Odenwaldkreis befindet sich am Beruflichen Schulzentrum Odenwaldkreis in Michelstadt und das an der TU Darmstadt geplante „DLR_School_Lab“ des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt wird eröffnen, sobald es die Corona-Regelungen zulassen. In Ober-Ramstadt gibt es an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule ein Mint-Zentrum. Seit 2004 fördert in Bensheim der Verein Zentrum für Chemie (ZFC) Schülergenerationen in den Mint-Fächern und auch das Zentrum für Mathematik gibt jungen Menschen Gelegenheit und Raum, sich außerhalb des regulären Unterrichts mit Mathematik zu beschäftigen. Der alljährliche Tag der Mathematik in Bensheim ist seit 1992 etabliert. Zusätzlich gibt es seit vergangenem Jahr am Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium das „digi_space” – ein Kreativzentrum für Digitalisierung. Mit diesen Einrichtungen und Angeboten wird das neue Mint-Zentrum Bergstraße eng zusammenarbeiten. „Die Wege sind sehr kurz“, so Landrat Engelhardt. js

Sein technischer Leiter des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft, Johannes Kühn, musste die Euphorie des Landrats aber etwas dämpfen. „Wenn alles gut läuft, könnte der Spatenstich eventuell zu Weihnachten möglich sein“, verweist er auf den erfahrungsgemäß etwa einjährigen Planungszeitraum hin. Bei einer dann ebenso langen Bauzeit wäre mit einer Inbetriebnahme dann Ende 2022 zu rechnen.

Bildungszentrum am Berliner Ring

Allerdings ist die Vorentwurfsplanung für das Projekt schon sehr vielversprechend, wie im Rahmen einer Video-Pressekonferenz zu erfahren war. Deutlich erkennbar war, dass Engelhardt „total glücklich“ über dieses neue Bildungsprojekt des Kreises ist und sich darüber freut, „dass etwas Tolles daraus wird“.

Gebaut wird am Berliner Ring in Bensheim, der dadurch einen neuen Zentrumsaspekt erhält. Während sich im Norden im Auerbacher Bereich in den vergangenen Jahren ein Ärztezentrum entwickelt hat, entsteht in direkter Nachbarschaft zur Geschwister-Scholl-Schule und der Grundschule Kappesgärten mit dem geplanten Mint-Zentrum ein kleines Bildungszentrum. Damit einher geht eine deutliche Aufwertung des Geländebereiches zwischen Schulturnhalle und Berliner Ring.

Seit einem Jahr liegt das Vorhaben auf dem Tisch und wurde mit der vom Kreis und dem Kultusministerium unterzeichneten Absichtserklärung offiziell. Inzwischen liegt der Vertrag auf dem Tisch des Ministeriums, mit dem sich das Land bereiterklärt, Stellen für das Schülerforschungszentrum zu schaffen.

Damit steht das Projekt „kurz davor, rechtliche Gestalt anzunehmen“, so der Landrat. Das sei Voraussetzung für die Gründung eines Trägervereins für das Zentrum. Hier setzt man vor allem auf die regionale Wirtschaft mit Unternehmen, Verbänden, Stiftungen und weiteren Förderern.

Das Interesse ist „riesig“

Die Voraussetzungen dafür wurden mit dem Aufbau eines Netzwerkes bereits geschaffen. Hier war vor allem Utz Tillman verantwortlich, der bis zu seinem Ruhestand Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie war. Mit ihm Boot sind ebenfalls Thomas Schneidermeier vom Zentrum für Chemie in Bensheim sowie Nele Hein von der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar, die ebenfalls ein großes Interesse an der Förderung von Mint-Fachkräften in nicht akademischen Berufen hat und Teil des Netzwerkes Mint-Region Südhessen ist. Sie weiß, dass auch unter den Jugendlichen das Interesse an Forschungsmöglichkeiten „riesig“ ist.

Lichtdurchflutetes Dreieck

Parallel zu der im Aufbau befindlichen inhaltlichen Gestaltung des Mint-Zentrums in Bensheim, bei der vor allem die interdisziplinäre Arbeit ein Schwerpunkt ist, kümmert sich aktuell das Fachteam des Bergsträßer Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft um die bauliche Entwicklung des Zentrums. Dafür wurden vom Lorscher Architekturbüro Klinger Brückmann bereits attraktive Pläne entwickelt. Das Raumkonzept in dem dreieckigen innovativen Gebäudekorpus sieht zwei multifunktionale Räume für die Forschungsarbeit in den Bereichen Biologie und Chemie sowie Physik, Technik und Informatik vor. Dazu kommen ein Loungebereich für die Pausengestaltung, ein Show-Room sowie ein Freigelände, das sich für Experimente unter freien Himmel anbietet. Photovoltaik auf dem Dach versteht sich für ein zukunftsorientiertes Gebäude von selbst.

Bezüglich der Ausstattung wird besonders auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Stiftungen gesetzt.

„Das Gebäude soll sich nicht so anfühlen wie Schule“, geht es auch Utz Tillmann darum, angesichts einer immer technischen und digitalen werdenden Welt die Neugier für Naturwissenschaften zu wecken und zu entwickeln. „Wir brauchen Lösungskompetenzen auf allen Ebenen bis zum Handwerk“, ist Tillmann überzeugt.

Landrat Christian Engelhardt ist davon überzeugt, dass der Weg aus der Krise „nicht der philosophische, sondern der wissenschaftliche und technische Weg“ ist. Das gelte für den Klimaschutz ebenso wie für Corona, sieht er darin auch eine Bildungsaufgabe für den Kreis.