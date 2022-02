Pkw rutscht in Bürstadt unter Lastwagen

Bergstraße. Auf der B 44 bei Bürstadt ist am Samstag ein 24-Jähriger mit seinem Pkw auf einen Laster aufgefahren. Laut Polizei hatte der 43-jährige Lkw-Fahrer auf der Bundesstraße versucht, sein Fahrzeug zu wenden. Dies sei an dieser Stelle nicht erlaubt gewesen. Der 24-Jährige verkeilte sich bei dem Aufprall mit seinem Pkw am Heck des Lasters. Der Mann sei zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an Lkw und Pkw auf insgesamt 2500 Euro. Die Bürstädter Feuerwehr war ebenfalls vor Ort. Die Einsatzkräfte entfernten die Stoßstange des Lkw und befreiten den darunter eingeklemmten Pkw. ps

