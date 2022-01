PKW landet nach Unfall im Bach - Fahrer schwer verletzt

Mörlenbach. Am Samstag, den 29.02. gegen 13 Uhr hatte ein 59-jähriger PKW-Fahrer auf der Bonsweiherer Straße Richtung Bonsweiher einen Verkehrsunfall verursacht und sich dabei schwer verletzt. Laut Polizei kam der Fahrer in einer Linkskurve vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte über einen Grünstreifen und landete in einem angrenzenden Bach. Er wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Mann in eine Klinik.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 12000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung war die Bonsweiherer Straße für etwa 2 Stunden gesperrt.