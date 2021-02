  Pkw-Fahrer verstießen gegen Corona-Kontaktbeschränkungen

Darmstadt. Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen führten am Freitagabend (06.02.) in der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr auf der B 26 in Darmstadt (Rheinstraße) stadteinwärts eine "Corona-Kontrolle" durch. Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter 59 Fahrzeuge. Hierbei wurden 14 Verstöße gegen die Kontaktbeschränkung registriert. Es folgen entsprechende Anzeigen. Weiterhin standen zwei Darmstädter Wagenlenker (23 Jahre u. 25 Jahre) unter dem Einfluss

von Betäubungsmitteln. Beide Personen mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Bei einem 60-Jährigen Rüsselsheimer Fahrzeugführer war der Führerschein durch die Fahrerlaubnisbehörde Groß-Gerau zwecks sofortiger

Sicherstellung ausgeschrieben. Dazu wurde eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

