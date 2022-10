Pilze – mal lecker, mal sehr gefährlich

Wusstet ihr schon, dass Pilze keine Pflanzen sind? Ja, Pilze sind zwar Lebewesen, aber eine eigene Gattung. Da sie sich nicht fortbewegen können, sind sie keine Tiere. Aber weil sie kein Sonnenlicht benötigen, um zu überleben, sind sie auch keine Pflanzen. Die Nährstoffe, die sie brauchen, nehmen sie durch ihre Oberfläche auf. Darauf bildet sich häufig eine Art Speichel, der die Nährstoffe zersetzt, damit der Pilz sie aufnehmen kann.

Das gesamte Lebewesen des Pilzes besteht allerdings nicht nur aus dem Teil, den wir sehen können und den wir allgemein als „Pilz“ bezeichnen. Der eigentliche, größere Teil des Pilzes ist ein feines Geflecht, das häufig auch unterhalb der Erdoberfläche verläuft und für das menschliche Auge kaum sichtbar ist. Dieses Geflecht kann sich über sehr weite Strecken ausbreiten. Das größte Lebewesen der Welt ist nämlich ein vermutlich 2400 Jahre alter Pilz. Er befindet sich in den USA und ist unterirdisch über eine Fläche von fast neun Quadratkilometern gewachsen. Das ist ungefähr die gleiche Fläche wie die von 1200 Fußballfeldern. Sein Geflecht reicht bis zu einen Meter tief in die Erde. Es breitet sich weiterhin stetig aus. Zur Nahrungsaufnahme zieht der Pilz Zucker, Wasser und andere Nährstoffe aus Bäumen, die sich in seiner Nähe befinden.

Manche Pilze lassen sich auch essen, doch dabei ist Vorsicht geboten. Viele sind für Mensch und Tier nämlich auch sehr giftig. fw